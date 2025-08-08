08.08.2025 11:58 Рита Парфенова

У Харкові та області поліція вилучила понад 1700 кущів коноплі та 8 кг канабісу на понад 7 мільйонів гривень (фото)

Поліцейські провели 15 обшуків у межах кримінальних проваджень за фактом незаконного вирощування наркотичних рослин. Найбільшу партію виявили у місті Златопіль та в Салтівському районі Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харківській області в рамках всеукраїнської операції «Канабіс» поліцейські вилучили 1702 кущі коноплі та понад 8,2 кг канабісу. За попередніми підрахунками, загальна вартість вилученого на «чорному» ринку становить близько 7 мільйонів гривень.

Оперативні заходи провели територіальні підрозділи поліції спільно із секторами боротьби з наркозлочинністю. Правоохоронці відкрили 15 кримінальних проваджень за статтею 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снодійного маку чи конопель) та провели стільки ж обшуків.

Зокрема, 5 серпня у місті Златопіль поліцейські вилучили понад 700 грамів канабісу у двох місцевих жителів. Крім того, на їхній облаштованій ділянці для «таємного» вирощування наркотичних рослин було знайдено 472 кущі коноплі.

Ще один випадок зафіксовано в Салтівському районі Харкова – на присадибній ділянці місцевого чоловіка вилучили 177 кущів коноплі та близько 50 грамів канабісу.

Усі вилучені рослини та наркотики направлені на експертизу. Після її результатів правоохоронці ухвалять рішення про повідомлення фігурантам про підозру.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці викрили у Харкові масштабну нарколабораторію, організовану громадянином Киргизстану