    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові та області поліція вилучила понад 1700 кущів коноплі та 8 кг канабісу на понад 7 мільйонів гривень (фото)
08.08.2025  11:58   Рита Парфенова

У Харкові та області поліція вилучила понад 1700 кущів коноплі та 8 кг канабісу на понад 7 мільйонів гривень (фото)

Поліцейські провели 15 обшуків у межах кримінальних проваджень за фактом незаконного вирощування наркотичних рослин. Найбільшу партію виявили у місті Златопіль та в Салтівському районі Харкова.

Новини Харкова: в межах операції «Канабіс» вилучили наркотиків на 7 мільйонів гривень

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харківській області в рамках всеукраїнської операції «Канабіс» поліцейські вилучили 1702 кущі коноплі та понад 8,2 кг канабісу. За попередніми підрахунками, загальна вартість вилученого на «чорному» ринку становить близько 7 мільйонів гривень.

Оперативні заходи провели територіальні підрозділи поліції спільно із секторами боротьби з наркозлочинністю. Правоохоронці відкрили 15 кримінальних проваджень за статтею 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снодійного маку чи конопель) та провели стільки ж обшуків.

Новини Харкова: в межах операції «Канабіс» вилучили наркотиків на 7 мільйонів гривень

Зокрема, 5 серпня у місті Златопіль поліцейські вилучили понад 700 грамів канабісу у двох місцевих жителів. Крім того, на їхній облаштованій ділянці для «таємного» вирощування наркотичних рослин було знайдено 472 кущі коноплі.

Ще один випадок зафіксовано в Салтівському районі Харкова – на присадибній ділянці місцевого чоловіка вилучили 177 кущів коноплі та близько 50 грамів канабісу.

Новини Харкова: в межах операції «Канабіс» вилучили наркотиків на 7 мільйонів гривень

Усі вилучені рослини та наркотики направлені на експертизу. Після її результатів правоохоронці ухвалять рішення про повідомлення фігурантам про підозру.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці викрили у Харкові масштабну нарколабораторію, організовану громадянином Киргизстану

Новини Харкова: в межах операції «Канабіс» вилучили наркотиків на 7 мільйонів гривень

Новини Харкова: в межах операції «Канабіс» вилучили наркотиків на 7 мільйонів гривень

Новини Харкова: в межах операції «Канабіс» вилучили наркотиків на 7 мільйонів гривень

Новини Харкова: в межах операції «Канабіс» вилучили наркотиків на 7 мільйонів гривень

Новини Харкова: в межах операції «Канабіс» вилучили наркотиків на 7 мільйонів гривень

Тэги:  наркотики, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.08 Надзвичайні події У Харкові викрили масштабну нарколабораторію (фото) 01.08 Надзвичайні події Патрульні затримали чоловіка з 9 згортками наркотиків у Харкові 29.07 Надзвичайні події У Харкові патрульні виявили в авто 20 пакетів із ймовірними наркотиками (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 