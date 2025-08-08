    
08.08.2025  12:25   Рита Парфенова

За тиждень в Харкові відремонтували понад 100 домофонів і більше 50 лічильників

Фахівці КСП «Інженерні мережі» опрацювали майже 9 тисяч звернень містян. Ремонтні бригади відновлювали роботу домофонів, лічильників, телебачення, інтернету та систем відеоспостереження.

Комунальники Харкова відремонтували понад 100 домофонів за тиждень

Як повідомляє РЕДПОСТ, впродовж минулого тижня фахівці комунального спеціалізованого підприємства «Інженерні мережі» здійснили понад 100 ремонтів домофонних систем у житлових будинках Харкова. Також було відновлено роботу більш ніж 50 приладів обліку електроенергії.

Окрім цього, працівники підприємства виконали низку заявок на відновлення послуг телебачення та інтернету, а також провели ремонти систем відеоспостереження.

КСП «Інженерні мережі» також продовжує контролювати хід ремонтних робіт, які виконують інші комунальні служби міста. Загалом протягом тижня підприємство опрацювало близько 9 тисяч звернень від мешканців Харкова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники інтенсивно ремонтують харківські теплотраси на десятках ділянок.

