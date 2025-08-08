    
Главная Новини Харкова Армія Окупанти 8 разів штурмували позиції ОТУ "Харків" — втратили понад 50 людей і понад 100 одиниць техніки
08.08.2025  12:47   Рита Парфенова

Окупанти 8 разів штурмували позиції ОТУ "Харків" — втратили понад 50 людей і понад 100 одиниць техніки

На Харківському напрямку російські війська завдали ракетного удару, чотирьох авіаударів і здійснили 458 обстрілів позицій Сил оборони, зокрема 86 ударів дронами-камікадзе.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 8 серпня оперативна обстановка в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Харків" залишається складною, однак контрольованою. За минулу добу російські війська вісім разів намагалися прорвати оборонні позиції українських захисників.

Окупанти завдали одного ракетного удару, чотирьох авіаударів із застосуванням п’яти керованих авіабомб (КАБ) та двох некерованих авіаційних ракет (НАР), а також здійснили 458 обстрілів, серед яких — 86 атак дронами-камікадзе.

Сили оборони України продовжують завдавати противнику значних втрат. За останню добу ліквідовано 53 окупантів, із них 27 — безповоротно. Також знищено або пошкоджено 117 одиниць російського озброєння і техніки, зокрема:

  • 3 танки;
  • 4 артилерійські системи;
  • 18 автомобілів;
  • 86 безпілотників;
  • 6 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, українські військові знищили 73 укриття для особового складу, 9 стартових позицій БпЛА, 3 місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та 5 місць зберігання боєприпасів.

Сили оборони контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії рф.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках зафіксовано активні бойові дії: українські захисники стримали 15 ворожих атак поблизу ключових населених пунктів.

Тэги:  армія, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.08 Армія 15 атак за добу: ворог тисне на Вовчанськ і Куп’янський напрямок 07.08 Армія На Харківському напрямку за добу ліквідовано 27 окупантів, знищено понад 150 одиниць техніки 07.08 Армія Де саме билися ЗСУ з окупантами на Харківщині: карта боїв за добу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 