08.08.2025 12:47 Рита Парфенова

Окупанти 8 разів штурмували позиції ОТУ "Харків" — втратили понад 50 людей і понад 100 одиниць техніки

На Харківському напрямку російські війська завдали ракетного удару, чотирьох авіаударів і здійснили 458 обстрілів позицій Сил оборони, зокрема 86 ударів дронами-камікадзе.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 8 серпня оперативна обстановка в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Харків" залишається складною, однак контрольованою. За минулу добу російські війська вісім разів намагалися прорвати оборонні позиції українських захисників.

Окупанти завдали одного ракетного удару, чотирьох авіаударів із застосуванням п’яти керованих авіабомб (КАБ) та двох некерованих авіаційних ракет (НАР), а також здійснили 458 обстрілів, серед яких — 86 атак дронами-камікадзе.

Сили оборони України продовжують завдавати противнику значних втрат. За останню добу ліквідовано 53 окупантів, із них 27 — безповоротно. Також знищено або пошкоджено 117 одиниць російського озброєння і техніки, зокрема:

3 танки;

4 артилерійські системи;

18 автомобілів;

86 безпілотників;

6 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, українські військові знищили 73 укриття для особового складу, 9 стартових позицій БпЛА, 3 місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та 5 місць зберігання боєприпасів.

Сили оборони контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії рф.

