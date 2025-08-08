08.08.2025 13:25 Рита Парфенова

У приватному секторі Харкова за тиждень прибрали 19 га трави

Працівники КП «Благоустрій» проводили санітарне очищення у трьох районах міста – вивезли поросль, косили траву та оновлювали контейнери для ПЕТ-пляшок.

Упродовж минулого тижня працівники комунального підприємства «Благоустрій» продовжували впорядковувати приватний сектор Харкова. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на харківську міськраду.

Роботи з санітарного очищення проводилися в Основ’янському, Немишлянському та Слобідському районах міста.

За цей період комунальники видалили 340 квадратних метрів порослі, подрібнили 1,2 тисячі гілок і скосили траву на площі 19 гектарів.

Крім того, бригади ремонтували та фарбували контейнери для збору пластикових пляшок (ПЕТ), аби забезпечити належний вигляд та функціональність пунктів збору вторсировини.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці КСП «Інженерні мережі» опрацювали майже 9 тисяч звернень містян. Ремонтні бригади відновлювали роботу домофонів, лічильників, телебачення, інтернету та систем відеоспостереження.