    
Главная Новини Харкова ЖКГ У приватному секторі Харкова за тиждень прибрали 19 га трави
08.08.2025  13:25   Рита Парфенова

У приватному секторі Харкова за тиждень прибрали 19 га трави

Працівники КП «Благоустрій» проводили санітарне очищення у трьох районах міста – вивезли поросль, косили траву та оновлювали контейнери для ПЕТ-пляшок.

Харківські комунальники прибрали 19 га трави й подрібнили понад тисячу гілок

Упродовж минулого тижня працівники комунального підприємства «Благоустрій» продовжували впорядковувати приватний сектор Харкова. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на харківську міськраду.

Роботи з санітарного очищення проводилися в Основ’янському, Немишлянському та Слобідському районах міста.

За цей період комунальники видалили 340 квадратних метрів порослі, подрібнили 1,2 тисячі гілок і скосили траву на площі 19 гектарів.

Крім того, бригади ремонтували та фарбували контейнери для збору пластикових пляшок (ПЕТ), аби забезпечити належний вигляд та функціональність пунктів збору вторсировини.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці КСП «Інженерні мережі» опрацювали майже 9 тисяч звернень містян. Ремонтні бригади відновлювали роботу домофонів, лічильників, телебачення, інтернету та систем відеоспостереження.

Тэги:  благоустрій, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.08 Новини Харкова У Харкові триває відновлення багатоповерхівки на вулиці Наталії Ужвій 31.07 ЖКГ Терехов: «Ми вистояли» – Харків завершив ліквідацію наслідків найпотужнішої негоди за 30 років 30.07 ЖКГ У Харкові ліквідують наслідки обстрілу: комунальники прибирають уламки скла і сміття (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 