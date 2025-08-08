У приватному секторі Харкова за тиждень прибрали 19 га трави

Працівники КП «Благоустрій» проводили санітарне очищення у трьох районах міста – вивезли поросль, косили траву та оновлювали контейнери для ПЕТ-пляшок.
Упродовж минулого тижня працівники комунального підприємства «Благоустрій» продовжували впорядковувати приватний сектор Харкова. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на харківську міськраду.
Роботи з санітарного очищення проводилися в Основ’янському, Немишлянському та Слобідському районах міста.
За цей період комунальники видалили 340 квадратних метрів порослі, подрібнили 1,2 тисячі гілок і скосили траву на площі 19 гектарів.
Крім того, бригади ремонтували та фарбували контейнери для збору пластикових пляшок (ПЕТ), аби забезпечити належний вигляд та функціональність пунктів збору вторсировини.
Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці КСП «Інженерні мережі» опрацювали майже 9 тисяч звернень містян. Ремонтні бригади відновлювали роботу домофонів, лічильників, телебачення, інтернету та систем відеоспостереження.
