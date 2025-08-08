08.08.2025 13:51 Рита Парфенова

Росія двічі за добу атакувала село Перовське на Харківщині

Унаслідок двох ударів дронами-камікадзе по Перовському Золочівської громади згоріли приватні будинки та пошкоджені господарчі споруди.

Село Перовське Золочівської громади Харківської області зазнало двох атак з боку російських військ протягом останньої доби. Про це виданню «Думка» повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.

За його словами, перший удар стався 7 серпня о 20:40, а другий – вже 8 серпня о 01:35. Обидва рази окупанти застосували дрони-камікадзе типу FPV.

Постраждалих серед цивільного населення немає. Однак внаслідок дев’яти вибухів, спричинених атаками, виникла масштабна пожежа. Вогонь повністю знищив два приватні будинки. Також пошкоджено господарчі споруди та енергетичну інфраструктуру села.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за минулу добу під ворожими ударами опинилися Харків і ще сім населених пунктів Харківської області.