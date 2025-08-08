08.08.2025 14:32 Рита Парфенова

«Харківводоканал» оновив мережі в понад 200 багатоповерхівках: підготовка до зими триває

Бригади «Харківводоканалу» вже виконали технічні огляди й ремонти у понад 80% житлового фонду. До кінця серпня планують завершити підготовку внутрішньобудинкових систем до осінньо-зимового періоду.



Фото: ХМР

Комунальне підприємство «Харківводоканал» завершує підготовку житлових будинків до опалювального сезону. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на харківську міськраду.

За словами начальникя управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Валерія Харлана, станом на початок серпня огляди та поточні ремонти вже проведені у більш ніж 80% житлового фонду.

Загалом з початку підготовки до зими фахівці замінили 21 км трубопроводів із запланованих 27 км. Капітальні ремонти внутрішньобудинкових систем уже завершено в 225 багатоповерхових будинках. Там оновили мережі та встановили нове обладнання, яке дозволить швидше ліквідовувати аварії й мінімізувати перерви в наданні послуг у разі пошкоджень.

За словами Харлана, у серпні роботи продовжуються, зокрема, масштабні оновлення систем та оперативне відновлення мереж після обстрілів. Також виконуються поточні заявки мешканців Харкова.

