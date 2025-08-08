«Харківводоканал» оновив мережі в понад 200 багатоповерхівках: підготовка до зими триває

Бригади «Харківводоканалу» вже виконали технічні огляди й ремонти у понад 80% житлового фонду. До кінця серпня планують завершити підготовку внутрішньобудинкових систем до осінньо-зимового періоду.
Комунальне підприємство «Харківводоканал» завершує підготовку житлових будинків до опалювального сезону. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на харківську міськраду.
За словами начальникя управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Валерія Харлана, станом на початок серпня огляди та поточні ремонти вже проведені у більш ніж 80% житлового фонду.
Загалом з початку підготовки до зими фахівці замінили 21 км трубопроводів із запланованих 27 км. Капітальні ремонти внутрішньобудинкових систем уже завершено в 225 багатоповерхових будинках. Там оновили мережі та встановили нове обладнання, яке дозволить швидше ліквідовувати аварії й мінімізувати перерви в наданні послуг у разі пошкоджень.
За словами Харлана, у серпні роботи продовжуються, зокрема, масштабні оновлення систем та оперативне відновлення мереж після обстрілів. Також виконуються поточні заявки мешканців Харкова.
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники інтенсивно ремонтують харківські теплотраси на десятках ділянок.
