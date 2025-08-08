    
Главная Новини Харкова ЖКГ «Харківводоканал» оновив мережі в понад 200 багатоповерхівках: підготовка до зими триває
08.08.2025  14:32   Рита Парфенова

«Харківводоканал» оновив мережі в понад 200 багатоповерхівках: підготовка до зими триває

Бригади «Харківводоканалу» вже виконали технічні огляди й ремонти у понад 80% житлового фонду. До кінця серпня планують завершити підготовку внутрішньобудинкових систем до осінньо-зимового періоду.


Фото: ХМР

Комунальне підприємство «Харківводоканал» завершує підготовку житлових будинків до опалювального сезону. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на харківську міськраду.

За словами начальникя управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Валерія Харлана, станом на початок серпня огляди та поточні ремонти вже проведені у більш ніж 80% житлового фонду.

Загалом з початку підготовки до зими фахівці замінили 21 км трубопроводів із запланованих 27 км. Капітальні ремонти внутрішньобудинкових систем уже завершено в 225 багатоповерхових будинках. Там оновили мережі та встановили нове обладнання, яке дозволить швидше ліквідовувати аварії й мінімізувати перерви в наданні послуг у разі пошкоджень.

За словами Харлана, у серпні роботи продовжуються, зокрема, масштабні оновлення систем та оперативне відновлення мереж після обстрілів. Також виконуються поточні заявки мешканців Харкова.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники інтенсивно ремонтують харківські теплотраси на десятках ділянок.

Тэги:  вода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.08 ЖКГ Понад 2 км водопроводів, пошкоджених обстрілами, відремонтували у Харкові (фото) 05.08 ЖКГ В одному з районів Харкова замінили понад 700 метрів зношених водогонів (фото) 29.07 ЖКГ Комунальники продовжують підготовку комунікацій Харкова до зими
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 