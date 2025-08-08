08.08.2025 15:02 Рита Парфенова

На Харківщині чоловік кинув гранату у трьох людей

Конфлікт на березі ставка у селі Морозівка завершився замахом на вбивство. 50-річний чоловік кинув гранату у трьох відпочивальників. Усі поранені вижили. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомляє РЕДПОСТ, слідчі Балаклійщини повідомили про підозру 50-річному мешканцю Савинської громади, який скоїв замах на вбивство трьох людей. Інцидент стався 15 липня біля ставка в селі Морозівка Ізюмського району.

Чоловік, який має кілька судимостей у минулому, побачив знайомого, що відпочивав із двома товаришами. Через давній особистий конфлікт зловмисник почав словесно провокувати компанію, але, не отримавши відповіді, поїхав. За кілька хвилин він повернувся вже з гранатою, висмикнув чеку та кинув боєприпас у бік людей. Унаслідок вибуху всі троє отримали численні поранення, однак їм вчасно надали медичну допомогу. Загрози їхньому життю наразі немає.

Працівники поліції №1 Ізюмського районного управління оперативно затримали нападника. За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури йому повідомлено про підозру за кількома статтями:

ч. 2 ст. 15, п.1, 5 ч. 2 ст. 115 ККУ (замах на умисне вбивство трьох осіб);

ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Наразі суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. У разі доведення провини чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

