На Харківщині чоловік кинув гранату у трьох людей

Конфлікт на березі ставка у селі Морозівка завершився замахом на вбивство. 50-річний чоловік кинув гранату у трьох відпочивальників. Усі поранені вижили. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.
Як повідомляє РЕДПОСТ, слідчі Балаклійщини повідомили про підозру 50-річному мешканцю Савинської громади, який скоїв замах на вбивство трьох людей. Інцидент стався 15 липня біля ставка в селі Морозівка Ізюмського району.
Чоловік, який має кілька судимостей у минулому, побачив знайомого, що відпочивав із двома товаришами. Через давній особистий конфлікт зловмисник почав словесно провокувати компанію, але, не отримавши відповіді, поїхав. За кілька хвилин він повернувся вже з гранатою, висмикнув чеку та кинув боєприпас у бік людей. Унаслідок вибуху всі троє отримали численні поранення, однак їм вчасно надали медичну допомогу. Загрози їхньому життю наразі немає.
Працівники поліції №1 Ізюмського районного управління оперативно затримали нападника. За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури йому повідомлено про підозру за кількома статтями:
Наразі суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. У разі доведення провини чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові заарештували 17-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві та розчленуванні ровесника.
Комментариев: 0
День буде насиченим на події, що потребують вашої уваги та зосередженості. Деталі сьогодні мають велике значення, тож приділяйте їм максимум уваги.
У Харкові стоїть ясна погода, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Протягом доби опадів не передбачається.
8 серпня Україна святкує День військ зв'язку.
влажность:
давление:
ветер: