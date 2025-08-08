    
Главная Новини Харкова Суспільство Харків'янам нагадали про зміни у механізмі нарахування і виплати державних соціальних допомог
08.08.2025  15:41   Дмитро Колонєй

Харків'янам нагадали про зміни у механізмі нарахування і виплати державних соціальних допомог

Стало відомо, куди відтепер звертатися харків'янам.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з 1 липня 2025 року в Україні змінено механізм нарахування і виплати державних соціальних допомог. Тепер функції нарахування та виплати переходять від органів соціального захисту до органів Пенсійного фонду.
 
Також мешканці Харкова можуть звернутися до
  • «Прозорих офісів» та
  • управлінь соціального захисту населення.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Тут містяни нададуть заяву, яка потім передається до сервісних центрів Пенсійного фонду для нарахування і виплати.
 
З переліком адрес, за якими здійснюється прийом документів для оформлення державних допомог у Харкові, можна ознайомитися за посиланням.
 
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 