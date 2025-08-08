08.08.2025 15:41 Дмитро Колонєй

Харків'янам нагадали про зміни у механізмі нарахування і виплати державних соціальних допомог

Стало відомо, куди відтепер звертатися харків'янам.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з 1 липня 2025 року в Україні змінено механізм нарахування і виплати державних соціальних допомог. Тепер функції нарахування та виплати переходять від органів соціального захисту до органів Пенсійного фонду.

Також мешканці Харкова можуть звернутися до

«Прозорих офісів» та

управлінь соціального захисту населення.

Тут містяни нададуть заяву, яка потім передається до сервісних центрів Пенсійного фонду для нарахування і виплати.

З переліком адрес, за якими здійснюється прийом документів для оформлення державних допомог у Харкові, можна ознайомитися за посиланням