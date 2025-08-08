08.08.2025 15:41 Дмитро Колонєй
Харків'янам нагадали про зміни у механізмі нарахування і виплати державних соціальних допомог
Стало відомо, куди відтепер звертатися харків'янам.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з 1 липня 2025 року в Україні змінено механізм нарахування і виплати державних соціальних допомог. Тепер функції нарахування та виплати переходять від органів соціального захисту до органів Пенсійного фонду.
Також мешканці Харкова можуть звернутися до
-
«Прозорих офісів» та
-
управлінь соціального захисту населення.
Тут містяни нададуть заяву, яка потім передається до сервісних центрів Пенсійного фонду для нарахування і виплати.
З переліком адрес, за якими здійснюється прийом документів для оформлення державних допомог у Харкові, можна ознайомитися за посиланням
.
