05.08.2025 20:19 Дмитро Колонєй

Комунальники інтенсивно ремонтують харківські теплотраси на десятках ділянок

Як модернізуються мережі у місті та як воно готується до зими розповіли у КП «Харківські теплові мережі».

Як повідомляє РЕДПОСТ харківські тепловики активно оновлюють обладнання та готують місто до опалювального сезону:

виконано вже 26 перекладок магістральних мереж, 102 - внутрішньоквартальних мереж центрального опалення та 91 - мереж гарячого водопостачання.

роботи з ремонту та заміни теплотрас ведуться в інтенсивному режимі одночасно за 40 адресами.

триває модернізація та реконструкція 77 центральних теплових пунктів і 13 котелень, які залежать від цих магістралей.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що в одному з районів Харкова замінили понад 700 метрів зношених водогонів.