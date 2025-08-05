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05.08.2025  20:19   Дмитро Колонєй

Комунальники інтенсивно ремонтують харківські теплотраси на десятках ділянок

Як модернізуються мережі у місті та як воно готується до зими розповіли у КП «Харківські теплові мережі».

Ремонтують теплотраси на десятках ділянок комунальники: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ харківські тепловики активно оновлюють обладнання та готують місто до опалювального сезону:
 
  • виконано вже 26 перекладок магістральних мереж, 102 - внутрішньоквартальних мереж центрального опалення та 91 - мереж гарячого водопостачання.
  • роботи з ремонту та заміни теплотрас ведуться в інтенсивному режимі одночасно за 40 адресами.
  • триває модернізація та реконструкція 77 центральних теплових пунктів і 13 котелень, які залежать від цих магістралей.
Ремонтують теплотраси на десятках ділянок комунальники: Новини Харкова
 
Ремонтують теплотраси на десятках ділянок комунальники: Новини Харкова
 
Ремонтують теплотраси на десятках ділянок комунальники: Новини Харкова
 
Ремонтують теплотраси на десятках ділянок комунальники: Новини Харкова
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що в одному з районів Харкова замінили понад 700 метрів зношених водогонів.
 
Тэги:  ремонт, тепло, харків, зима
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