05.08.2025 20:19 Дмитро Колонєй
Комунальники інтенсивно ремонтують харківські теплотраси на десятках ділянок
Як модернізуються мережі у місті та як воно готується до зими розповіли у КП «Харківські теплові мережі».
Як повідомляє РЕДПОСТ
харківські тепловики активно оновлюють обладнання та готують місто до опалювального сезону:
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виконано вже 26 перекладок магістральних мереж, 102 - внутрішньоквартальних мереж центрального опалення та 91 - мереж гарячого водопостачання.
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роботи з ремонту та заміни теплотрас ведуться в інтенсивному режимі одночасно за 40 адресами.
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триває модернізація та реконструкція 77 центральних теплових пунктів і 13 котелень, які залежать від цих магістралей.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що в одному з районів Харкова замінили
понад 700 метрів зношених водогонів.
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