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05.08.2025  10:56   Рита Парфенова

В одному з районів Харкова замінили понад 700 метрів зношених водогонів (фото)

У межах підготовки до зими фахівці КП «Харківводоканал» замінили 740 метрів технічно зношених труб у Новобаварському районі. Роботи тривають на кількох вулицях, зокрема Скурідіна дача та Фельдшерській.

У Харкові замінили 740 метрів водогонів у Новобаварському районі

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал», в місті комунальники модернізують мережі водопостачання – в Новобаварському районі вже замінили 740 метрів старих труб.

Спеціалісти служби зовнішніх мереж комплексу «Харківводопостачання» оновлюють магістральні водогони в районі. Роботи ведуться в межах підготовки систем до осінньо-зимового періоду.

На вулиці Скурідіна дача вже завершено заміну гілки трубопроводу довжиною 180 метрів. Окрім нових труб, було впорядковано оглядові колодязі та встановлено нове обладнання.

У Харкові замінили 740 метрів водогонів у Новобаварському районі

«Також зараз триває перекладання ще 200 метрів трубопроводу на вулиці Фельдшерській. Це дозволить покращити водопостачання в приватному секторі», – повідомив начальник районної служби Євген Сальков.

За його словами, роботи із заміни аварійних ділянок мережі проводяться у різних частинах району. Крім того, за останній період комунальники встановили 51 новий пожежний гідрант та оновили 47 люків.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у липні в Харкові відремонтували понад 60 дитячих майданчиків і подрібнили 6 тисяч кубометрів гілок.

Тэги:  вода, харків
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