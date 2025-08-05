05.08.2025 10:56 Рита Парфенова

В одному з районів Харкова замінили понад 700 метрів зношених водогонів (фото)

У межах підготовки до зими фахівці КП «Харківводоканал» замінили 740 метрів технічно зношених труб у Новобаварському районі. Роботи тривають на кількох вулицях, зокрема Скурідіна дача та Фельдшерській.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал», в місті комунальники модернізують мережі водопостачання – в Новобаварському районі вже замінили 740 метрів старих труб.

Спеціалісти служби зовнішніх мереж комплексу «Харківводопостачання» оновлюють магістральні водогони в районі. Роботи ведуться в межах підготовки систем до осінньо-зимового періоду.

На вулиці Скурідіна дача вже завершено заміну гілки трубопроводу довжиною 180 метрів. Окрім нових труб, було впорядковано оглядові колодязі та встановлено нове обладнання.

«Також зараз триває перекладання ще 200 метрів трубопроводу на вулиці Фельдшерській. Це дозволить покращити водопостачання в приватному секторі», – повідомив начальник районної служби Євген Сальков.

За його словами, роботи із заміни аварійних ділянок мережі проводяться у різних частинах району. Крім того, за останній період комунальники встановили 51 новий пожежний гідрант та оновили 47 люків.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у липні в Харкові відремонтували понад 60 дитячих майданчиків і подрібнили 6 тисяч кубометрів гілок.