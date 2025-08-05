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05.08.2025  10:37   Рита Парфенова

Харків’янину оголосили підозру за систематичне насильство над матір’ю

24-річний житель Харкова регулярно знущався з власної матері. Попри адмінпротоколи та заборонний припис, чоловік продовжував вчиняти насильство. Його справу передано до суду.

У Харкові чоловік знущався з матері

У Харкові 24-річного чоловіка підозрюють у систематичному домашньому насильстві над матір’ю. Попри численні попередження та складені адміністративні матеріали, він не припинив знущання – тепер його справу розглядатиме суд. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Протягом останнього року до поліції неодноразово надходили сигнали про конфлікти в одній із квартир Київського району Харкова. На виклики виїжджали співробітники сектору протидії домашньому насильству Харківського райуправління поліції №1.

Правоохоронці з’ясували, що 24-річний мешканець постійно ображав свою матір, вчиняв психологічний, економічний та фізичний тиск.

Протягом року поліцейські тричі складали на нього адмінпротоколи за ст. 173-2 КУпАП – «Домашнє насильство». Крім того, щодо чоловіка виносився терміновий заборонний припис. Також його було повідомлено про підозру за ст. 125 ККУ – «Умисне легке тілесне ушкодження».

Однак попри всі вжиті заходи, зловмисник продовжував чинити протиправні дії. Через це слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 ККУ – «Домашнє насильство».

Наразі чоловікові повідомлено про підозру. Обвинувальний акт передано до суду для подальшого розгляду.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині приборкали дебошира, який погрожував розправитися із батьком.
Тэги:  насильство, домашнє насильство, харків
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