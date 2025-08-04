04.08.2025 18:23 Дмитро Колонєй
На Харківщині приборкали дебошира, який погрожував розправитися із батьком
Поліцейські Харківщині припинили домашнє насильство.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, під Харковом під час виклику поліцейськи виявили в оселі 67-річного чоловіка, який розповів, що його нетверезий 47-річний син вів себе агресивно та погрожував фізичною розправою. Кривдника було винесено терміновий заборонний припис та попередили денбошира про адміністративну відповідальність у разі його порушення.
Поліція Харківщини наголошує, якщо ви постраждали від домашнього насильства, звертайтеся до органів поліції на телефонну лінію «102» для надання своєчасної та кваліфікованої допомоги.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що містянину, який систематично погрожував розправою
та знущався із літньої матері у Харкові, "світить" два роки за гратами.
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