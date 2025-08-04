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04.08.2025  18:23   Дмитро Колонєй

На Харківщині приборкали дебошира, який погрожував розправитися із батьком

Поліцейські Харківщині припинили домашнє насильство.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, під Харковом під час виклику поліцейськи виявили в оселі 67-річного чоловіка, який розповів, що його нетверезий 47-річний син вів себе агресивно та погрожував фізичною розправою. Кривдника було винесено терміновий заборонний припис та попередили денбошира про адміністративну відповідальність у разі його порушення.
 
Поліція Харківщини наголошує, якщо ви постраждали від домашнього насильства, звертайтеся до органів поліції на телефонну лінію «102» для надання своєчасної та кваліфікованої допомоги.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що містянину, який систематично погрожував розправою та знущався із літньої матері у Харкові, "світить" два роки за гратами.
 
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