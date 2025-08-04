04.08.2025 17:48

Волидимир Зеленський відзначив воінів двох бригад, які захищають Харківщину

Як пройшов його візит на Харківщину Президент України розповів у зверненні.



Волидимир Зеленський відзначив воінів двох бригад, які захищають Харківщину



Як повідомляє РЕДПОСТ , Володимир Зеленськй заначив: "Харків, Харківщина, дуже сильні наші люди. Спочатку – бойові бригади. Вовчанський напрямок, 57-ма бригада. Далі – позиції 92-ї окремої штурмової бригади. Дуже ефективні бригади. Дякую вам, воїни, за кожного знищеного окупанта".

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Керівник країни відзначив воїнів державними нагородами та обговорив в обох бригадах важливі рішення, які були ухвалені, зокрема про пряме фінансування для бригад – передусім фінансування на дрони.

"Дуже важливо зараз дати більше можливостей бригадам так само самостійно – за своїми потребами, за своїм вибором – купувати також пікапи, інші необхідні засоби. Завтра збираю Ставку. Обговоримо там усе, що сьогодні почули від наших військових.

Тут, у Харкові, бачилися сьогодні з хлопцями й дівчатами дуже юними, але вони вже знають, чого хочуть, якими хочуть бути, та що їхній вибір – це Україна, незалежна Україна. Ми всі виборюємо одне – незалежність для України. І це битва, яку ще належить виграти – всім разом, всім українцям, українкам. Дякую вам! ", - підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніш РЕДПОСТ писав, що на Харківщині за добу відбито 17 атак окупантів.