04.08.2025 17:04 Дмитро Колонєй

Нічого не побудував з обіцяного за 20 років: залишиться без ділянки землі ділок у Харкові

Прокуратура вимагає повернути громаді Харкова землю вартістю понад 4 млн грн.



Нічого не побудував з обіцяного за 20 років: залишиться без ділянки землі ділок у Харкові



Як повідомляє РЕДПОСТ , у 2004 році пдприємець отримав від Харківської міської ради в оренду земельну ділянку вартістю понад 4 млн гривень та площею понад 0,2 га по проспекту Героїв Харкова.

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Ділку ділянка була надана для будівництва магазину продовольчих і супутніх товарів,

кафе з більярдною,

станції технічного обслуговування автомобілів,

автомийки .

Однак всі ці споруди залишилися на папері. Орендар за два десятки років так й не приступив до будівництва. Таким чином ділок не виконав умов договору оренди та є порушенням вимог земельного законодавства України.

З метою захисту інтересів територіальної громади прокуратура вимагає розірвати договір оренди та повернути землю у власність громади.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що після рішення суду 8 гектарів лісу біля Печенізького водосховища по вернули державі