04.08.2025 17:04 Дмитро Колонєй
Нічого не побудував з обіцяного за 20 років: залишиться без ділянки землі ділок у Харкові
Прокуратура вимагає повернути громаді Харкова землю вартістю понад 4 млн грн.
Нічого не побудував з обіцяного за 20 років: залишиться без ділянки землі ділок у Харкові
Як повідомляє РЕДПОСТ
, у 2004 році пдприємець отримав від Харківської міської ради в оренду земельну ділянку вартістю понад 4 млн гривень та площею понад 0,2 га по проспекту Героїв Харкова.
Ділку ділянка була надана для будівництва
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магазину продовольчих і супутніх товарів,
-
кафе з більярдною,
-
станції технічного обслуговування автомобілів,
-
автомийки .
Однак всі ці споруди залишилися на папері. Орендар за два десятки років так й не приступив до будівництва. Таким чином ділок не виконав умов договору оренди та є порушенням вимог земельного законодавства України.
З метою захисту інтересів територіальної громади прокуратура вимагає розірвати договір оренди та повернути землю у власність громади.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що після рішення суду 8 гектарів лісу біля Печенізького водосховища повернули державі
.
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