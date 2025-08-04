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04.08.2025  17:04   Дмитро Колонєй

Нічого не побудував з обіцяного за 20 років: залишиться без ділянки землі ділок у Харкові

Прокуратура вимагає повернути громаді Харкова землю вартістю понад 4 млн грн.


Нічого не побудував з обіцяного за 20 років: залишиться без ділянки землі ділок у Харкові
Як повідомляє РЕДПОСТ, у 2004 році пдприємець отримав від Харківської міської ради в оренду земельну ділянку вартістю понад 4 млн гривень та площею понад 0,2 га по проспекту Героїв Харкова.
 
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Ділку ділянка була надана для будівництва
  • магазину продовольчих і супутніх товарів,
  • кафе з більярдною,
  • станції технічного обслуговування автомобілів,
  • автомийки .
 
Однак всі ці споруди залишилися на папері. Орендар за два десятки років так й не приступив до будівництва. Таким чином ділок не виконав умов договору оренди та є порушенням вимог земельного законодавства України.
 
З метою захисту інтересів територіальної громади прокуратура вимагає розірвати договір оренди та повернути землю у власність громади.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що після рішення суду 8 гектарів лісу біля Печенізького водосховища повернули державі.
 

 

Тэги:  кримінал
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