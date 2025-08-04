    
Главная Новини Харкова Бізнес Підприємці Харківщини можуть отримати фінансову допомогу в рамках міжнародного проєкту
04.08.2025  16:33   Дмитро Колонєй

Підприємці Харківщини можуть отримати фінансову допомогу в рамках міжнародного проєкту

Бізнесменів Харківщини запрошують взяти участь у грантовій програмі підтримки мікробізнесу.


Підприємці Харківщини можуть отримати фінансову допомогу в рамках міжнародного проєкту
Як повідомляє РЕДПОСТ в рамках проєкту «RISE», який реалізовує Естонська рада у справах біженців, підприємці з постраждалих регіонів України можуть взяти участь у грантовій програмі підтримки мікробізнесу. Його учасники 
 
  • братимуть участь в бізнес-тренінгах онлайн,
  • отримають менторську підтримку від досвідчених підприємців.
  • отримають гранти на розвиток бізнесу: 2 тис. доларів на старт, 5 тис. доларів - на розширення. 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Хто може взяти участь у проєкті
 
  • громадяни України з бізнес-ідеєю або наявним мікробізнесом (до 10 працівників),
  • які проживають і працюють у Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Черкаській областях. 
 
Подати заявку можна до 13 серпня 2025 року. Участь - безкоштовна. Детальна інформація - за посиланням
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові ветерани можуть отримати допомогу у зпочаткуванні власної справи.
 
Тэги:  допомога, агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.08 Суспільство Харківські діти з родин ВПО поїхали відпочивати до Західної України (фото) 03.08 Надзвичайні події Подали заяви на отримання грошової допомоги десятки тисяч мешканців Харкова 01.08 Армія Бригада, яка захищає Харківщину, отримала високотехнологічні дрони
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 