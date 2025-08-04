04.08.2025 16:33 Дмитро Колонєй
Підприємці Харківщини можуть отримати фінансову допомогу в рамках міжнародного проєкту
Бізнесменів Харківщини запрошують взяти участь у грантовій програмі підтримки мікробізнесу.
Підприємці Харківщини можуть отримати фінансову допомогу в рамках міжнародного проєкту
Як повідомляє РЕДПОСТ
в рамках проєкту «RISE», який реалізовує Естонська рада у справах біженців, підприємці з постраждалих регіонів України можуть взяти участь у грантовій програмі підтримки мікробізнесу. Його учасники
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братимуть участь в бізнес-тренінгах онлайн,
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отримають менторську підтримку від досвідчених підприємців.
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отримають гранти на розвиток бізнесу: 2 тис. доларів на старт, 5 тис. доларів - на розширення.
Хто може взяти участь у проєкті
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громадяни України з бізнес-ідеєю або наявним мікробізнесом (до 10 працівників),
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які проживають і працюють у Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Черкаській областях.
Подати заявку можна до 13 серпня 2025 року. Участь - безкоштовна. Детальна інформація - за посиланням
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