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04.08.2025  14:48   Рита Парфенова

Після рішення суду 8 гектарів лісу біля Печенізького водосховища повернули державі

Господарський суд Харківської області задовольнив позов прокуратури щодо повернення державі земельної ділянки, яку незаконно використовувало приватне товариство для капітального будівництва під виглядом рекреаційної діяльності.

Суд повернув державі 8 гектарів лісу біля Печенізького водосховища

На Харківщині за позовом Чугуївської окружної прокуратури державі повернули 8 гектарів лісової території поблизу Печенізького водосховища. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Встановлено, що ділянка була передана в довгострокове тимчасове користування одному з товариств строком на 49 років із чітко визначеним призначенням — виключно для рекреаційних потреб. Умовами договору було заборонено капітальне будівництво та зобов’язано забезпечити охорону довкілля.

Однак прокурори зафіксували системні порушення: територію самовільно обнесли залізобетонним парканом, на ній з’явилися капітальні споруди, дерев’яні будинки, штучні водойми та тенісний корт. Жодних погоджень на такі дії з постійним лісокористувачем не було отримано.

У зв’язку з цим прокуратура звернулася до Господарського суду Харківської області з вимогою розірвати договір. Суд повністю задовольнив позов, визнав використання землі незаконним і повернув її державі.

Це рішення є частиною системної роботи прокуратури з припинення самовільного захоплення природних ресурсів та відновлення законного використання лісових територій.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що прокурори Ізюмської окружної прокуратури домоглися через суд конфіскації земель сільськогосподарського призначення, які незаконно перебували у власності російсбких громадян.

Тэги:  земля, прокуратура, харків
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