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04.08.2025  15:23   Дмитро Колонєй

Протягом останніх семи діб місто пережило п’ять обстрілів - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов підбив підсумки минулого тижня в контексті ворожих атак на місто.


Протягом останніх семи діб місто пережило п’ять обстрілів - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що протягом останніх семи діб місто пережило п’ять обстрілів. Усі - з використанням ударних БПЛА типу «Шахед» або «Молнія».
 
"На жаль, маємо постраждалих: 14 осіб, серед яких - троє дітей. Наймолодшому - лише п’ять місяців. Дві жінки досі залишаються в лікарнях, одна з них - у реанімації.
 
Вибухи лунали в Шевченківському і Київському районах.
 
Загальна тривалість повітряних тривог у Харкові була на 30 годин (37%) меншою, ніж в області.
 
Тримаймося разом! 
 
Наша згуртованість, витримка і взаємна підтримка, як завжди, - це найкраща відповідь ворогу.", - підсумував Ігор Терехов. 
 
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Нагадаємо, ранішще РЕДПОСТ писав, що окупанти випустили по Харківщині 48 авіаракет і дрони «Шахед».
Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків, агрессия россии
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