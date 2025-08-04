04.08.2025 15:23 Дмитро Колонєй

Протягом останніх семи діб місто пережило п’ять обстрілів - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов підбив підсумки минулого тижня в контексті ворожих атак на місто.



Протягом останніх семи діб місто пережило п’ять обстрілів - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що протягом останніх семи діб місто пережило п’ять обстрілів. Усі - з використанням ударних БПЛА типу «Шахед» або «Молнія».

"На жаль, маємо постраждалих: 14 осіб, серед яких - троє дітей. Наймолодшому - лише п’ять місяців. Дві жінки досі залишаються в лікарнях, одна з них - у реанімації.

Вибухи лунали в Шевченківському і Київському районах.

Загальна тривалість повітряних тривог у Харкові була на 30 годин (37%) меншою, ніж в області.

Тримаймося разом!

Наша згуртованість, витримка і взаємна підтримка, як завжди, - це найкраща відповідь ворогу.", - підсумував Ігор Терехов.

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Нагадаємо, ранішще РЕДПОСТ писав, що окупанти випустили по Харківщині 48 авіаракет і дрони «Шахед».