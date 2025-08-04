Суд обирає запобіжний захід для чоловіка, який стріляв у ветерана ЗСУ

У Харкові чоловікові повідомлено про підозру в хуліганстві із застосуванням заздалегідь підготовленого предмета.
Як повідомляє РЕДПОСТ, прокуратура Немишлянського району Харкова повідомила про підозру 43-річному чоловікові у вчиненні хуліганських дій із застосуванням спеціально пристосованого або заздалегідь підготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень. Цей злочин кваліфікується за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.
Наразі триває розгляд питання щодо запобіжного заходу підозрюваному — розглядається тримання під вартою без визначення розміру застави. Досудове розслідування здійснює відділ поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Нацполіції у Харківській області.
Досудове слідство продовжується.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові невідомі стріляли в чоловіка з інвалідністю та били його.
Комментариев: 0
Захочеться накопичувати ресурси чи почати нове хобі. Не поспішайте з рішеннями – енергія ще знадобиться.
У Харкові протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода. Лише під вечір небо частково проясниться. Вдень очікується дрібний дощ, який згодом припиниться.
Щороку 4 серпня відзначають День спелеолога.
влажность:
давление:
ветер: