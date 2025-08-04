04.08.2025 13:57 Рита Парфенова

Суд обирає запобіжний захід для чоловіка, який стріляв у ветерана ЗСУ

У Харкові чоловікові повідомлено про підозру в хуліганстві із застосуванням заздалегідь підготовленого предмета.

Як повідомляє РЕДПОСТ, прокуратура Немишлянського району Харкова повідомила про підозру 43-річному чоловікові у вчиненні хуліганських дій із застосуванням спеціально пристосованого або заздалегідь підготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень. Цей злочин кваліфікується за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Наразі триває розгляд питання щодо запобіжного заходу підозрюваному — розглядається тримання під вартою без визначення розміру застави. Досудове розслідування здійснює відділ поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Нацполіції у Харківській області.

Досудове слідство продовжується.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові невідомі стріляли в чоловіка з інвалідністю та били його.