04.08.2025 13:25 Рита Парфенова

Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000

Харківська тенісистка Еліна Світоліна впевнено перемогла американку Аманду Анісімову та здобула четверту перемогу в сезоні над суперницями з топ-10.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv Sport City, Еліна Світоліна продовжує успішний виступ на турнірі серії WTA 1000 у Монреалі.

У матчі 1/8 фіналу українська тенісистка перемогла фіналістку турніру Аманду Анісімову з рахунком 6:4, 6:1. Це вже четверта перемога Світоліної у сезоні над представницями топ-10 світового рейтингу.

Протягом усіх матчів турніру в Канаді Світоліна не програла жодного сету. Її стабільна гра на подачі, агресивна тактика та впевненість у ключових моментах стали запорукою чергової впевненої перемоги.

У чвертьфіналі українка зустрінеться з колишньою першою ракеткою світу – японкою Наомі Осакою. Цей матч обіцяє бути однією з центральних подій турніру.

Турнір у Монреалі входить до серії престижних змагань WTA 1000 і є одним із етапів підготовки до Відкритого чемпіонату США (US Open), який стартує наприкінці серпня.

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