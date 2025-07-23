23.07.2025 15:58 Рита Парфенова

Харківʼянин став чемпіоном світу з ММА серед юнаків у ваговій до 52 кг

Гліб Сапсаєв, вихованець спортивного клубу «Ацтек», здобув золото на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств серед юнаків.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посилання на Kharkiv Sport City.

У ваговій категорії до 52 кг Гліб Сапсаєв виборов перемогу на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств (ММА), який триває з 20 по 27 липня в Абу-Дабі (ОАЕ).

Харківʼянин представляє спортивний клуб «Ацтек» і виступає у віковій категорії 10–11 років, поєдинки якої розпочались 21 липня.

Змагання проводяться під егідою міжнародної федерації ММА серед дітей, юнаків та юніорів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Дар’я Мошинська та Анастасія Шмоніна посіли 9 місце у технічному дуеті на чемпіонаті світу з артистичного плавання, здобувши найвищий результат сезону.