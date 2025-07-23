    
Главная Новини Харкова Спорт Харківʼянин став чемпіоном світу з ММА серед юнаків у ваговій до 52 кг
23.07.2025  15:58   Рита Парфенова

Харківʼянин став чемпіоном світу з ММА серед юнаків у ваговій до 52 кг

Гліб Сапсаєв, вихованець спортивного клубу «Ацтек», здобув золото на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств серед юнаків.

Харківʼянин Гліб Сапсаєв – чемпіон світу з ММА серед юнаків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посилання на Kharkiv Sport City.
 
У ваговій категорії до 52 кг Гліб Сапсаєв виборов перемогу на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств (ММА), який триває з 20 по 27 липня в Абу-Дабі (ОАЕ).
 
Харківʼянин представляє спортивний клуб «Ацтек» і виступає у віковій категорії 10–11 років, поєдинки якої розпочались 21 липня.
 
Змагання проводяться під егідою міжнародної федерації ММА серед дітей, юнаків та юніорів.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Дар’я Мошинська та Анастасія Шмоніна посіли 9 місце у технічному дуеті на чемпіонаті світу з артистичного плавання, здобувши найвищий результат сезону.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 