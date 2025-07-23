23.07.2025 15:31 Рита Парфенова

Комунальники Харкова відновили покрівлі, фасади та контури будинків

Бригади КП «Харківспецбуд» продовжують ремонтувати житловий фонд, що постраждав від ворожих ударів.

Протягом минулого тижня фахівці КП «Харківспецбуд» виконали відновлювальні роботи на 32 об’єктах. Зокрема, було оновлено 1 тис. кв. м покрівель. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

У межах фасадних робіт у одному з будинків відремонтували 850 кв. м зовнішніх стін.

Також комунальники встановили захисну сітку на 17 будинках – загальна площа конструкцій перевищила 3 тис. кв. м.

На 27 об’єктах спеціалісти закрили контури, які були пошкоджені внаслідок обстрілів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що працівники КП «Ритуал» продовжують наводити лад на територіях міських кладовищ, військових меморіалів, братських поховань та прилеглих ділянок.