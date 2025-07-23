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23.07.2025  15:31   Рита Парфенова

Комунальники Харкова відновили покрівлі, фасади та контури будинків

Бригади КП «Харківспецбуд» продовжують ремонтувати житловий фонд, що постраждав від ворожих ударів.

У Харкові відновили покрівлі й фасади на десятках об’єктів

Протягом минулого тижня фахівці КП «Харківспецбуд» виконали відновлювальні роботи на 32 об’єктах. Зокрема, було оновлено 1 тис. кв. м покрівель. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

У межах фасадних робіт у одному з будинків відремонтували 850 кв. м зовнішніх стін.

Також комунальники встановили захисну сітку на 17 будинках – загальна площа конструкцій перевищила 3 тис. кв. м.

На 27 об’єктах спеціалісти закрили контури, які були пошкоджені внаслідок обстрілів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що працівники КП «Ритуал» продовжують наводити лад на територіях міських кладовищ, військових меморіалів, братських поховань та прилеглих ділянок.

Тэги:  благоустрій, харків, агрессия россии
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