23.07.2025 15:19

На Харківщині всю ніч розшукували дитину

Що сталося із хлопчиком на Харківщині, який втік після сварки, розповіли правоохоронці.

Як повідомляє РЕДПОСТ , у Валківській громаді ввечері 21 липпня 2025 року пішов з дому та не повернувся 9-річний хлопчик. На пошуки були орієнтовані працівники територіального підрозділу. Правохоронці розшукували дитину всю ніч.

Знайшли хлопчисько тільки вранці 22 липня 2025 року.

З'ясувалося, що хлопчик посварився з бабусею та дідусем, з якими проживав, і пішов з дому. Коли стемніло, він злякався повертатися назад, тож вирішив залишитися на узбіччі дороги, де самостійно змайстрував собі «халабуду» й провів там ніч.

Поліцейські провели з дитиною та її рідними профілактичну бесіду.

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