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23.07.2025  15:19   

На Харківщині всю ніч розшукували дитину

Що сталося із хлопчиком на Харківщині, який втік після сварки, розповіли правоохоронці.

Розшукували всю ніч дитину поліцейські: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Валківській громаді  ввечері 21 липпня 2025 року пішов з дому та не повернувся  9-річний хлопчик. На пошуки були орієнтовані працівники територіального підрозділу. Правохоронці розшукували дитину всю ніч.
Знайшли хлопчисько тільки вранці 22 липня 2025 року.
 
 
З'ясувалося, що хлопчик посварився з бабусею та дідусем, з якими проживав, і пішов з дому. Коли стемніло, він злякався повертатися назад, тож вирішив залишитися на узбіччі дороги, де самостійно змайстрував собі «халабуду» й провів там ніч.
 
Розшукували всю ніч дитину поліцейські: Новини Харкова
 
Поліцейські провели з дитиною та її рідними профілактичну бесіду.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські Харківщини знайшли жінку, яка зникла п’ять днів тому.
 
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