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23.07.2025  16:16   Дмитро Колонєй

Україну накрила сильна магнітна буря: чого слід уникати

Скільки вона триватиме та коли піде на спад.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 23 дипня 2025 року Україну накрила сильна магнітна буря червоного рівня з K-індексом 6.
Через це, згідно порад лікарів слід утримайтесь від 
  • кави, 
  • алкоголю, 
  • сигарет,
  •  енергетиків, 
  • жирної та гострої їжі. 
  •  
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Варто уникати

  • фізнавантажень, 
  • стресу 
  • конфліктів.
 
Вже завтра буря трохи «піде» на спад. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські патрульні надали поради, які збережуть здоров'я та життя у спеку.
 
Тэги:  поради, магнитна буря
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