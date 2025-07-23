23.07.2025 16:16 Дмитро Колонєй

Україну накрила сильна магнітна буря: чого слід уникати

Скільки вона триватиме та коли піде на спад.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 23 дипня 2025 року Україну накрила сильна магнітна буря червоного рівня з K-індексом 6.

кави,

алкоголю,

сигарет,

енергетиків,

жирної та гострої їжі.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Через це, згідно порад лікарів слід утримайтесь від Варто уникати фізнавантажень,

стресу

конфліктів.

Вже завтра буря трохи «піде» на спад.