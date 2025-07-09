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09.07.2025  17:47   Дмитро Колонєй

Харківські патрульні надали поради, які збережуть здоров'я та життя у спеку

Харківські фахівці нагадали, на які важливі моменти слід звернути увагу.

Порадили як зберегти здоров'я та життя в спеку патрульні: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, патрульні закликають хакрів'ян, водіїв бути особливо уважними та подбати про свою безпеку на дорозі та наголошують на важивості наступних правил: 
 
  • Плануйте поїздки у менш спекотні години доби, за можливості робіть зупинки для відпочинку, бо висока температура впливає на самопочуття — у спеку швидше настає втома, знижується концентрація та сповільнюється реакція
  • Не забувайте про воду — постійно підтримуйте водний баланс. Навіть легке зневоднення може викликати запаморочення, головний біль і зниження уваги, що особливо небезпечно за кермом.
  • Провітрюйте салон перед поїздкою — не сідайте в розпечене авто. Увімкніть кондиціонер або відчиніть вікна, щоб уникнути теплового удару.
  • Перевіряйете перед поїздкою технічний стан авто — спека впливає на роботу гальмівної системи, тиск у шинах і охолодження двигуна. Переконайтеся, що рівень рідини в системі охолодження достатній, а кондиціонер працює справно.
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  • Не залишайте в авто дітей чи тварин — навіть кілька хвилин у зачиненій машині можуть стати фатальними. Температура всередині салону під прямим сонцем зростає миттєво.
  • Зменшуйте швидкість та збільшуйте дистанцію — асфальт у спеку може стати слизьким, а утомленість водія зростає. Безпечна дистанція дасть вам більше часу на реакцію.
  • Не забувайте реагувати на сигнали повітряної тривоги — безпека понад усе. У разі необхідності телефонуйте 102. 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив поради харківських рятувальників, як вберегти чотирилапих друзів у спеку.
 
Тэги:  поради, допомога, харків, спека
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