09.07.2025 17:47 Дмитро Колонєй
Харківські патрульні надали поради, які збережуть здоров'я та життя у спеку
Харківські фахівці нагадали, на які важливі моменти слід звернути увагу.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, патрульні закликають хакрів'ян, водіїв бути особливо уважними та подбати про свою безпеку на дорозі та наголошують на важивості наступних правил:
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Плануйте поїздки у менш спекотні години доби, за можливості робіть зупинки для відпочинку, бо висока температура впливає на самопочуття — у спеку швидше настає втома, знижується концентрація та сповільнюється реакція
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Не забувайте про воду — постійно підтримуйте водний баланс. Навіть легке зневоднення може викликати запаморочення, головний біль і зниження уваги, що особливо небезпечно за кермом.
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Провітрюйте салон перед поїздкою — не сідайте в розпечене авто. Увімкніть кондиціонер або відчиніть вікна, щоб уникнути теплового удару.
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Перевіряйете перед поїздкою технічний стан авто — спека впливає на роботу гальмівної системи, тиск у шинах і охолодження двигуна. Переконайтеся, що рівень рідини в системі охолодження достатній, а кондиціонер працює справно.
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Не залишайте в авто дітей чи тварин — навіть кілька хвилин у зачиненій машині можуть стати фатальними. Температура всередині салону під прямим сонцем зростає миттєво.
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Зменшуйте швидкість та збільшуйте дистанцію — асфальт у спеку може стати слизьким, а утомленість водія зростає. Безпечна дистанція дасть вам більше часу на реакцію.
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Не забувайте реагувати на сигнали повітряної тривоги — безпека понад усе. У разі необхідності телефонуйте 102.
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