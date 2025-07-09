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09.07.2025  17:28   Дмитро Колонєй

На Харківщині ЗСУ відбили вісім атак ворога

Оперативна ситуація по Харківщині на 9 липня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, від обстрілів з території країни-агресорки постраждали прикордоне село Тимофіївка Харківської області.
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники зупинили п’ять атак агресора в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше та в бік Липців і Петро-Іванівки. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Охрімівка, Кругле, Одрадне та Артільне.
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  • На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Радьківки та в бік Новоосинового. Дотепер триває одне боєзіткнення.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Вовчанському напрямку прикордонники взяли в полон російського військового (відео).

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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