09.07.2025 17:12 Рита Парфенова

Харківські спортсменки перемогли в командному заліку на юніорському ЧУ з велоспорту

Юніорки з Харківщини стали найсильнішими в командному заліку на чемпіонаті України з велоспорту на шосе, що проходив у Білій Церкві. Срібло в індивідуальному заліку виборола Марина Романенко.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv Sport City.

З 3 по 6 липня в Білій Церкві відбувся чемпіонат України з велоспорту на шосе серед юніорів та юніорок у багатоденній гонці. До участі долучилися майже 100 спортсменів з 11 регіонів країни.

Змагання проходили у три етапи: спочатку – індивідуальна гонка на час, а далі – дві групові гонки. За підсумками всіх етапів визначалися як особисті, так і командні переможці.

Серед юніорок особливо впевнено виступила збірна Харківської області – дівчата вибороли перше місце в командному заліку. В індивідуальному заліку срібну нагороду завоювала Марина Романенко, піднявшись на другий щабель п’єдесталу.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківський спортсмен здобув титул на міжнародному тенісному турнірі.