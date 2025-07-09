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09.07.2025  17:12   Рита Парфенова

Харківські спортсменки перемогли в командному заліку на юніорському ЧУ з велоспорту

Юніорки з Харківщини стали найсильнішими в командному заліку на чемпіонаті України з велоспорту на шосе, що проходив у Білій Церкві. Срібло в індивідуальному заліку виборола Марина Романенко.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv Sport City.
 
З 3 по 6 липня в Білій Церкві відбувся чемпіонат України з велоспорту на шосе серед юніорів та юніорок у багатоденній гонці. До участі долучилися майже 100 спортсменів з 11 регіонів країни.
 
Змагання проходили у три етапи: спочатку – індивідуальна гонка на час, а далі – дві групові гонки. За підсумками всіх етапів визначалися як особисті, так і командні переможці.
 
Серед юніорок особливо впевнено виступила збірна Харківської області – дівчата вибороли перше місце в командному заліку. В індивідуальному заліку срібну нагороду завоювала Марина Романенко, піднявшись на другий щабель п’єдесталу.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківський спортсмен здобув титул на міжнародному тенісному турнірі.
Тэги:  спорт, харків
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