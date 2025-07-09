09.07.2025 16:47

Стало відомо у якому стані постраждалі внаслідок ранкового удару по Харкову 7 липня

Оперативна ситуація по Харкову та області на вечір 9 липня 2025 року від ХОВА.

Як повідомляє РЕДПОСТ , внаслідок атаки російських окупантів по Харкову із застосуванням ударних БпЛА 7 липня загинула 35-річна жінка, постраждали 39 людей, серед них 3 дітей – 8-річний і 17-річний хлопці та 10-річна дівчинка. Наразі усі потерпілі внаслідок ранкової атаки, в тому числі і діти, виписані з лікарень.

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В медзакладах залишаються четверо потерпілих, які дістали поранень внаслідок повторної атаки БпЛА по Холодногірському району Харкова 7 липня. Ворог продовжує прицільно бити по цивільному населенню, зокрема — дронами. Під удар потрапляє все: від комбайнів, що виходять у поле, до мирних жителів.

У Куп’янську все ще перебувають 1308 людей. Щодня з Куп’янського та Борівського напрямків евакуюється до 50 осіб.

Евакуйованих доправляють до транзитних центрів у більш безпечних громадах Харківщини. Людей забезпечують усім необхідним – юридичною та соціально-психологічною підтримкою, продуктами харчування і гігієнічними наборами, міжнародні благодійні фонди надають грошові виплати. За потреби евакуйованих розміщують в місцях компактного проживання, або забезпечують перевезення до інших регіонів країни.