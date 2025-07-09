09.07.2025 16:39 Рита Парфенова

На Вовчанському напрямку прикордонники взяли в полон російського військового (відео)

Окупант із так званої групи «Шторм» діяв самостійно під контролем ворожого дрона. Його було захоплено під час виконання бойового завдання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.

На Вовчанському напрямку прикордонники бригади «Форпост» затримали російського військовослужбовця, який потрапив у полон під час виконання штурмових дій. За наявною інформацією, полонений вже протягом двох років бере участь у війні проти України. Раніше він служив на Запорізькому напрямку, але нещодавно був переведений до складу піхоти штурмового підрозділу так званої групи «Шторм».

Цікаво, що на бойове завдання росіянина відправили одного — без підтримки. Його пересування контролював ворожий дрон, який коригував маршрут.

Такий підхід вкотре свідчить про зневажливе ставлення російського командування до власного особового складу, використовуючи солдатів як витратний ресурс.

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Раніше РЕДПОСТ показав відео, як на Вовчанському напрямку російські війська штурмують українські позиції малими групами на мотоциклах, але сили оборони знищують їх за допомогою FPV-дронів ще до початку бою.