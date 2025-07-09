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09.07.2025  16:25   

Комунальники прибирають двори майже 7 тисяч багатоквартирних будинків Харкова

Які роботи вже виконали фазхівці підприємства розповіли у КП «Харківблагоустрій» .

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, комунальники щодня прибирають двори міста. Так, за перший тиждень липня вони
  • провели санітарну обрізку понад 3 тис. кущів;
  • підстригли живопліт довжиною більше 1 км.;
  • висадили 2,9 тис. однорічних і 2,6 тис. багаторічних квітів;
  • пофарбували майже 5 тис. елементів благоустрою.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав як йде ремонт покрівель у Харкові.
 
Тэги:  комунальники, благоустрій, харків
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