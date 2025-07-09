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09.07.2025  13:55   Віталій Хіневич

У Харкові продовжують ремонтувати покрівлі

Фахівці КП «Харківспецбуд» протягом тижня відремонтували 21 покрівлю.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Основну частину робіт склало оновлення жорстких покрівель - на 16 будинках замінили 320 кв. м покриття. Ще на п’яти об’єктах відремонтували 102 кв. м м’якої покрівлі.
 
Особливу увагу комунальники приділили ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Так, на 19 об’єктах фахівці закрили 150 кв. м контурів. Також у 14 будинках було відновлено парапети.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Шевченківському районі Харкова оновлюють водопровідні мережі.
 
Тэги:  жкг, харків
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