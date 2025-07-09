09.07.2025 14:16 Рита Парфенова

Kharkiv IT Cluster відзначає 10 років роботи: реалізовано десятки проєктів у місті та регіоні

Об'єднання ІТ-компаній працює в Харкові з 2014 року. За цей час до кластеру долучилися понад 650 партнерів. Серед ключових напрямів — розвиток технологій, освіти, інфраструктури та підтримка міста в умовах криз.

Kharkiv IT Cluster святкує десятиріччя з моменту заснування. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

За час свого існування об'єднання ІТ-компаній і партнерів залучило понад 650 учасників, які сприяють створенню робочих місць, розвитку інноваційних рішень та підтримці соціальної стабільності в місті.

Серед реалізованих ініціатив – запуск Ситуаційного центру у Харкові за підтримки місцевих IT-компаній, відкриття 15 цифрових лабораторій у школах і профтехучилищах, а також щорічне проведення освітніх програм, у яких беруть участь понад 35 тисяч учнів і студентів.

У період пандемії COVID-19 кластер координував допомогу місцевим медзакладам. На початку повномасштабного вторгнення організація сприяла евакуації понад 15 тисяч людей.

Наразі триває робота над п’ятирічною Стратегією розумного міста, що розробляється за участі експертів IT-галузі.

Міський голова Харкова Ігор Терехов подякував представникам Kharkiv IT Cluster за співпрацю: «За ці десять років Kharkiv IT Cluster став невід'ємною частиною розвитку нашого міста. Це не лише про бізнес, а й про відповідальність і майбутнє. Ваша робота - приклад того, як інновації можуть змінювати життя містян уже сьогодні. Дякую за партнерство, за підтримку громади й за те, що будуєте сучасний і сильний Харків разом з нами!» – зазначив мер міста.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків’яни віком від 16 до 25 років можуть взяти участь у проєкті «Voice of Youth: Говори. Дій. Впливай».