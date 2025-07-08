08.07.2025 17:55 Віталій Хіневич

У Харкові стартує освітній проєкт для активної молоді

Харків’яни віком від 16 до 25 років можуть взяти участь у проєкті «Voice of Youth: Говори. Дій. Впливай».





Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Учасники відвідають вісім практичних занять, де дізнаються більше про роботу місцевої влади, молодіжну політику, демократичні процеси, командну роботу тощо. Молодь також матиме змогу поспілкуватися з депутатами, представниками міськради та медіа.

Завершальним етапом програми стане практикум з визначення нагальних проблем молоді й напрацювання конкретних рішень для їх подолання.

Організатори ініціативи - Молодіжна рада при Харківському міському голові за підтримки Управління у справах сім’ї та молоді. Проєкт організовано за сприяння Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні за фінансової підтримки уряду Данії.

Реєстрація триває до 15 липня за посиланням.

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