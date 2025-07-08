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08.07.2025  17:34   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники перевіряють життєво важливе оснащення будинків

Обслуговування проводять фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство».

Перевіряють життєво важливе оснащення будинків комунальники: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, працівники КП «ХРБП» проводить технічне обслуговування димових і вентиляційних каналів у житлових будинках та з початку року:
 
  • обстежили понад 36 тис. вентиляційних та 21,3 тис. димових каналів у майже 6 тис. будинках. 
  • підготували до роботи 17,4 тис. опалювальних приладів,
  • відремонтували 64 димовентиляційні оголовки в Салтівському, Київському та Немишлянському районах.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники отримали 207 звернень від харків'ян на усунення наслідків обстрілів.
 
Тэги:  комунальники, перевірка, харків
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