08.07.2025 17:15 Віталій Хіневич

У двох селищах Харківської області тимчасово призупинять подачу води

Комунальники проведуть планово-попереджувальні роботи на технологічному і електротехнічному обладнанні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням КП "Харківводоканал".

Як повідомляє комунальне підприємство «Харківводоканал», у вівторок, 9 липня, у селищах Родичі та Флоринка тимчасово припинять водопостачання.

Зокрема, з 09:00 до 18:00 буде проводитися планово-попереджувальне обслуговування технологічного та електротехнічного обладнання на насосних станціях селища П’ятихатки.

Як зазначено, ці заходи здійснюються з метою підготовки водопровідних споруд до роботи в осінньо-зимовий період 2025–2026 років.

Крім того, на підприємстві наголошують на важливості мати необхідний запас води для першочергових побутових потреб.

Для отримання додаткової інформації мешканцям рекомендується звертатися за телефоном 15-33.

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