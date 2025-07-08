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08.07.2025  17:15   Віталій Хіневич

У двох селищах Харківської області тимчасово призупинять подачу води

Комунальники проведуть планово-попереджувальні роботи на технологічному і електротехнічному обладнанні.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням КП "Харківводоканал".
 
Як повідомляє комунальне підприємство «Харківводоканал», у вівторок, 9 липня, у селищах Родичі та Флоринка тимчасово припинять водопостачання.
 
Зокрема, з 09:00 до 18:00 буде проводитися планово-попереджувальне обслуговування технологічного та електротехнічного обладнання на насосних станціях селища П’ятихатки. 
 
Як зазначено, ці заходи здійснюються з метою підготовки водопровідних споруд до роботи в осінньо-зимовий період 2025–2026 років.
 
Крім того, на підприємстві наголошують на важливості мати необхідний запас води для першочергових побутових потреб.
 
Для отримання додаткової інформації мешканцям рекомендується звертатися за телефоном 15-33.
 
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Тэги:  жкг, харків
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