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08.07.2025  16:55   Дмитро Колонєй

Сили оборони відбили атаки ворога у районах чотирьох селищ Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 8 липня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Відбили атаки ворога на оборонців чотирьох селищ Сили оборони: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждала громада села Леміщине Харківської області.
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог п’ять разів атакував у районах Вовчанська, Амбарного та Кам’янки, одне боєзіткнення наразі триває.
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  • На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили атаку в районі Загризового, отримали відсіч.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку за добу відбулися 20 штурмів та 649 обстрілів.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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