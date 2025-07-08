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08.07.2025  16:40   Віталій Хіневич

У Харкові вилучили двох собак, що жили у жахливих умовах

У харківських пабліках з’явилося відео, на якому зафіксовано захаращену квартиру, де в жахливих умовах проживає чоловік із двома собаками.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Центр поводження з тваринами».
 
Наступного дня до Центру надійшла офіційна скарга від сусідів цього чоловіка. 
 
На місце було направлено співробітників підприємства. У квартирі вони зафіксували жахливу антисанітарію, великий безлад, різкий сморід, що відчувався ще у спільному коридорі. Обидві собаки виглядали хворими, виснаженими та занедбаними.
 
 
Наразі дві собаки перебувають у Центрі, їх оглянули ветеринари та взяли аналізи. Загрози життю немає, але тварини потребують медичної допомоги. У них діагностовано блошиний алергічний дерматит, виснаженість та занедбаність.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що міський притулок прийняв понад 150 собак та майже 50 котів.
 
Тэги:  тварини, харків
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