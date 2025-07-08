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08.07.2025  16:23   

У постраждалому районі Харкова запрацював ще один мобільний ЦНАП

Після ударів загарбників по Харкову продовжується оперативна допомога людям на місцях.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, ще один мобільний ЦНАП працює у Холодногірському районі:
 
  • Приймаються заяви на єВідновлення
  • Реєстратори за потреби вносять документи до ДРРП
  • Тривають пояснення, допомога, підтримка.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що змінив адресу мобільний ЦНАП у Харкові, по якому вдарили окупанти.
 
Тэги:  допомога, обстріл, харків, цнап, агрессия россии
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