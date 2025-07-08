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08.07.2025  12:06   Рита Парфенова

20 штурмів, 649 обстрілів і 132 втрати техніки: ситуація на Харківському напрямку за добу

Сили оборони продовжують стримувати російський наступ на півночі Харківщини. Протягом доби ворог здійснив майже 650 обстрілів і втратив понад 90 осіб.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, оперативна обстановка в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Харків» залишається складною, але суттєвих змін не зазнала. Сили оборони України тримають контроль над ситуацією.

Протягом 7 липня на Харківському напрямку зафіксовано 20 спроб штурмів українських позицій, з яких 19 – у районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного, Красного Першого, Кам’янки та напрямку Кутьківки.

 Атаки супроводжувалися активним застосуванням озброєння:

  • 1 ракетний удар;
  • 5 авіаційних нальотів із використанням 8 авіабомб КАБ та 13 некерованих авіаційних ракет;
  • 649 обстрілів українських позицій, серед них 117 ударів дронами-камікадзе.

 Втрати російських сил протягом доби:

  • 91 військовослужбовець (з них 41 – безповоротно);

  • 132 одиниці озброєння та техніки, серед яких:

    • 1 бронемашина,

    • 2 артилерійські системи,

    • 1 протитанковий засіб,

    • 21 одиниця автомобільної техніки,

    • 91 безпілотник,

    • 15 одиниць спеціальної техніки,

    • 1 засіб радіоелектронної боротьби.

Також знищено:

  • 110 укриттів особового складу;
  • 2 склади з боєприпасами;
  • 1 склад паливно-мастильних матеріалів;
  • 6 стартових майданчиків для запуску БпЛА.

Сили оборони продовжують вести бойові дії, спрямовані на стримування російської агресії та знищення техніки й живої сили противника.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині зафіксована 21 атака рф: обстріли тривали в районі восьми населених пунктів.
Тэги:  армія, харків, агрессия россии
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