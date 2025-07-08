20 штурмів, 649 обстрілів і 132 втрати техніки: ситуація на Харківському напрямку за добу

Сили оборони продовжують стримувати російський наступ на півночі Харківщини. Протягом доби ворог здійснив майже 650 обстрілів і втратив понад 90 осіб.
Як повідомляє РЕДПОСТ, оперативна обстановка в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Харків» залишається складною, але суттєвих змін не зазнала. Сили оборони України тримають контроль над ситуацією.
Протягом 7 липня на Харківському напрямку зафіксовано 20 спроб штурмів українських позицій, з яких 19 – у районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного, Красного Першого, Кам’янки та напрямку Кутьківки.
Атаки супроводжувалися активним застосуванням озброєння:
Втрати російських сил протягом доби:
91 військовослужбовець (з них 41 – безповоротно);
132 одиниці озброєння та техніки, серед яких:
1 бронемашина,
2 артилерійські системи,
1 протитанковий засіб,
21 одиниця автомобільної техніки,
91 безпілотник,
15 одиниць спеціальної техніки,
1 засіб радіоелектронної боротьби.
Також знищено:
Сили оборони продовжують вести бойові дії, спрямовані на стримування російської агресії та знищення техніки й живої сили противника.
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Ваше прагнення до самостійності досягне максимуму – захочеться діяти лише за власними правилами. Це може призвести до конфліктів, тому краще займатися справами, де ви не залежите від інших.
У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.
8 липня – День спілкування з Всесвітом. Якщо є таке свято, то маємо шанс бути почутими. Давайте сьогодні звернемося до неї з найпотаємнішим і найбажанішим проханням.
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