На Харківщині зафіксована 21 атака рф: обстріли тривали в районі восьми населених пунктів

На Харківщині тривають бойові дії – ворог атакував позиції Сил оборони в районах Вовчанська, Кам’янки та інших населених пунктів. Н
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
Протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 19 ворожих штурмів. Російські війська намагалися прорвати оборону українських підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Амбарне, Красне Перше, Кам’янка, а також у напрямку Кутьківки.
На Куп’янському напрямку окупанти здійснили дві атаки. Сили оборони України відбили ворожі штурмові дії біля Голубівки та Загризового.
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Ваше прагнення до самостійності досягне максимуму – захочеться діяти лише за власними правилами. Це може призвести до конфліктів, тому краще займатися справами, де ви не залежите від інших.
У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.
8 липня – День спілкування з Всесвітом. Якщо є таке свято, то маємо шанс бути почутими. Давайте сьогодні звернемося до неї з найпотаємнішим і найбажанішим проханням.
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