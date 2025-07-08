    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині зафіксована 21 атака рф: обстріли тривали в районі восьми населених пунктів
08.07.2025  08:43   Рита Парфенова

На Харківщині зафіксована 21 атака рф: обстріли тривали в районі восьми населених пунктів

На Харківщині тривають бойові дії – ворог атакував позиції Сил оборони в районах Вовчанська, Кам’янки та інших населених пунктів. Н

генштаб зсу мапа

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 19 ворожих штурмів. Російські війська намагалися прорвати оборону українських підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Амбарне, Красне Перше, Кам’янка, а також у напрямку Кутьківки.

На Куп’янському напрямку окупанти здійснили дві атаки. Сили оборони України відбили ворожі штурмові дії біля Голубівки та Загризового.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині Сили оборони відбивають три атаки ворога.
 

генштаб зсу мапа

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.07 Армія На Харківщині тривають шість боєзіткнень — ЗСУ стримують ворога на північному кордоні 04.07 Армія Сили оборони стримують атаки на Харківщині: тривають бої у Вовчанську та на Куп’янському напрямку 03.07 Армія 34 атаки росіян за добу: ситуація на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 