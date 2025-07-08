08.07.2025 08:59 Рита Парфенова

Масована атака на Харківщину: одна жінка загинула, 40 поранених, серед них діти

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та ще сім населених пунктів області. Загинула жінка, десятки людей отримали поранення, зруйновано житлові будинки, магазини та автомобілі.



Фото: Поліція Харківської області

З добу з 8 на 9 липня внаслідок масованих обстрілів Харкова та ще семи населених пунктів Харківської області загинула одна людина та постраждали 40 мирних мешканців, зокрема троє дітей. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У Харкові внаслідок ворожих атак загинула 35-річна жінка. Поранення отримали 39 осіб, серед яких троє дітей: хлопчики 8 та 17 років і 10-річна дівчинка. Ще одна постраждала – 73-річна мешканка села Бузове Вовчанської громади Чугуївського району.

Холодногірський район Харкова зазнав удару шістьма ударними дронами. Також по території Харківщини російські війська застосували:

▪️ 13 некерованих авіаційних ракет;

▪️ 1 балістичну ракету типу «Іскандер М/KN-23»;

▪️ 8 авіабомб керованого типу (КАБ);

▪️ 23 ударні БпЛА типу «Герань-2»;

▪️ 2 FPV-дрони.

Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. У Харкові пошкоджено 24 житлові будинки, 19 автомобілів, чотири магазини. У місті Куп’янськ пошкоджено приватний будинок. У селі Бузове Чугуївського району – також зруйновано житло.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині рятувальники ліквідували 12 пожеж після обстрілів: є загиблий і десятки постраждалих.