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08.07.2025  09:43   Рита Парфенова

Через обстріли на Харківщині пошкоджено газопроводи у будинках 120 родин

Унаслідок російських атак на Харківщині з початку липня газовики ліквідували витоки у 12 житлових будинках. Найбільше пошкоджень зафіксовано у Куп’янському районі.

Газопроводи 120 родин на Харківщині постраждали від обстрілів

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».
 
Протягом першого тижня липня внаслідок обстрілів російськими військами постраждали газопроводи у будинках 120 родин Харківської області.
 
Зокрема, працівники Харківської філії АТ «Газмережі» усунули витоки газу в 10 приватних і двох багатоквартирних будинках, пошкоджених ворожим вогнем.
 
Найбільше аварійних ситуацій на газових мережах зафіксовано у Куп’янському районі, де через обстріли зруйновано значну частину інфраструктури.
 
Незважаючи на високу загрозу для життя, аварійні бригади продовжують працювати у зонах бойових дій, щоб забезпечити місцевих жителів природним газом.

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Раніше РЕДПОСТ писав про відновлення електрики у постраждалому районі Харкова.

Тэги:  газ, обстріл, харків, агрессия россии
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