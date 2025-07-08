08.07.2025 09:43 Рита Парфенова

Через обстріли на Харківщині пошкоджено газопроводи у будинках 120 родин

Унаслідок російських атак на Харківщині з початку липня газовики ліквідували витоки у 12 житлових будинках. Найбільше пошкоджень зафіксовано у Куп’янському районі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».

Протягом першого тижня липня внаслідок обстрілів російськими військами постраждали газопроводи у будинках 120 родин Харківської області.

Зокрема, працівники Харківської філії АТ «Газмережі» усунули витоки газу в 10 приватних і двох багатоквартирних будинках, пошкоджених ворожим вогнем.

Найбільше аварійних ситуацій на газових мережах зафіксовано у Куп’янському районі, де через обстріли зруйновано значну частину інфраструктури.

Незважаючи на високу загрозу для життя, аварійні бригади продовжують працювати у зонах бойових дій, щоб забезпечити місцевих жителів природним газом.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав про відновлення електрики у постраждалому районі Харкова.