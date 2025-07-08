Через обстріли на Харківщині пошкоджено газопроводи у будинках 120 родин

Унаслідок російських атак на Харківщині з початку липня газовики ліквідували витоки у 12 житлових будинках. Найбільше пошкоджень зафіксовано у Куп’янському районі.
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Раніше РЕДПОСТ писав про відновлення електрики у постраждалому районі Харкова.
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Ваше прагнення до самостійності досягне максимуму – захочеться діяти лише за власними правилами. Це може призвести до конфліктів, тому краще займатися справами, де ви не залежите від інших.
У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.
8 липня – День спілкування з Всесвітом. Якщо є таке свято, то маємо шанс бути почутими. Давайте сьогодні звернемося до неї з найпотаємнішим і найбажанішим проханням.
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