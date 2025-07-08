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08.07.2025  10:11   Рита Парфенова

Борг у мільйони: прокуратура змусила аграріїв заплатити за землю на Харківщині

Аграрне підприємство, яке заборгувало за оренду понад 30 земельних ділянок, добровільно погасило борг у понад 1,8 млн грн після звернення прокуратури до суду.

прокуратура
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
На території Балаклійської територіальної громади аграрне підприємство орендувало понад 30 земельних ділянок загальною площею більше 1000 гектарів. Попри наявні договори, компанія систематично не сплачувала орендну плату.
 
Керівник Ізюмської окружної прокуратури звернувся до суду з вимогою стягнути заборгованість у судовому порядку. Унаслідок цього підприємство добровільно погасило понад 1,8 мільйона гривень боргу.
 
Завдяки активній позиції прокуратури до бюджету громади надійшли суттєві кошти, що є особливо актуальним в умовах воєнного стану.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що прокуратура через суд вимагає повернути державі землю зі скіфським городищем на Харківщині.
Тэги:  прокуратура, земля, харків
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