04.07.2025 15:23 Рита Парфенова

Прокуратура через суд вимагає повернути державі землю зі скіфським городищем на Харківщині

Археологічна пам’ятка національного значення — городище «Полкова Микитівка» — понад 30 років незаконно перебуває у приватному користуванні. Господарський суд Харківської області відкрив провадження за позовом прокуратури.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині прокуратура вимагає повернути у державну власність земельну ділянку площею понад 17 гектарів, яка охоплює скіфське городище та могильник «Полкова Микитівка». Йдеться про пам’ятку археології національного значення, що розташована в Богодухівському районі.

Як повідомили в обласній прокуратурі, у 1993 році землю передали в постійне користування фермерському господарству з порушенням законодавства. Зокрема, передача відбулася без обов’язкового погодження з органами охорони культурної спадщини.

Більша частина ділянки повністю накладається на територію пам’ятки, датованої VI–III століттями до н.е. На цій території археологи фіксували залишки культурного шару, зольники, уламки глиняного посуду, бронзові наконечники стріл, інструменти та сліди давнього металургійного виробництва.

Згідно з чинним законодавством, пам’ятки археології є виключною державною власністю. Передача землі у приватне користування унеможливлює реалізацію державою права розпоряджатися об’єктом культурної спадщини, оскільки пам’ятка нерозривно пов’язана із земельною ділянкою, на якій розташована.

Прокуратура просить суд скасувати державний акт на право постійного користування землею, визнати недійсним рішення місцевої ради, яке дозволило її передачу, та зобов’язати повернути ділянку державі.

Господарський суд Харківської області вже відкрив провадження у справі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 2024 року до судів було подано 10 позовів щодо повернення державі земель історико-культурного призначення загальною площею 67 га, з яких уже задоволено сім, зокрема щодо пам’яток археології площею 92 га, серед яких — «Шеєрманівське» («Люботинське») городище, незаконно передане в оренду приватній компанії та згодом виведене з державної власності, а також поселення «Валки-ІХ», частина земель якого була протиправно приватизована, але повернута державі за позовом прокуратури.