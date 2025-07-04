04.07.2025 16:00 Рита Парфенова

Агент фсб, який шпигував за українськими військовими поблизу Харкова, отримав 15 років ув’язнення

21-річного жителя Харкова, який збирав координати позицій Сил оборони поблизу передової, засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

За матеріалами Служби безпеки України до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено мешканця Харкова, який передавав росіянам розвіддані про позиції Сил оборони. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу.

Зловмисником виявився 21-річний мешканець Харкова. За даними слідства, його завербували представники фсб через проросійський Телеграм-канал, де хлопець активно залишав коментарі антиукраїнського змісту. Після встановлення контакту російські спецслужби дали йому конкретне завдання — шпигувати за українськими військовими, які обороняють місто.

Щоб замаскувати свої дії, фігурант регулярно їздив нібито на дачу, розташовану поблизу передової. Там він проводив спостереження за позиціями підрозділів артилерії, засобів протиповітряної оборони, а також фіксував сліди пересування української бронетехніки. Координати об’єктів він передавав своїм кураторам з рф.

У січні 2025 року СБУ затримала агента безпосередньо під час дорозвідки біля Харкова. Оперативники задокументували його розвідувальну діяльність та передачу інформації ворогу.

Колегія суддів визнала його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Розслідування проводили співробітники Служби безпеки України в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що агент фсб, який працював у будівельній компанії та передавав рф координати командних пунктів ЗСУ й української техніки в Харкові, затриманий СБУ і може отримати довічне ув’язнення.