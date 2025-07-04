04.07.2025 16:30 Рита Парфенова

У Харкові ремонтують дахи багатоповерхівок, пошкоджених під час обстрілів (фото)

Ремонти дахів житлових будинків, що постраждали внаслідок ворожих атак, складаються з перекриття покрівлі, відновлення вентиляційних каналів, водостоків і заміну вікон.

У Харкові продовжуються роботи з відновлення житлової інфраструктури, пошкодженої внаслідок бойових дій. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Зокрема, у багатоквартирних будинках, що постраждали під час обстрілів, проводиться капітальний ремонт покрівель.

За інформацією Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції, в Індустріальному районі відновлюють дах п’ятиповерхового будинку, розташованого на вулиці Шариковій. Будівельники наразі завершують укладання другого шару руберойдового покриття, монтують нову водостічну систему, ремонтують вентиляційні канали. Крім того, у під'їздах вже замінили вікна у зонах загального користування.

У Новобаварському районі на вулиці Плановій розпочато демонтаж старого шиферу та пошкоджених елементів кроквяної системи. У цьому будинку буде облаштовано нову металеву покрівлю загальною площею приблизно 1000 квадратних метрів. Також заплановано встановлення нової водостічної системи та облаштування відмосток навколо будинку.

Ремонтні роботи проводяться системно, щоб забезпечити мешканцям комфортні й безпечні умови проживання в умовах воєнного стану.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові відбудовують зруйновану "Іскандером" триповерхівку по вулиці Георгія Тарасенка.