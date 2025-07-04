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04.07.2025  16:30   Рита Парфенова

У Харкові ремонтують дахи багатоповерхівок, пошкоджених під час обстрілів (фото)

Ремонти дахів житлових будинків, що постраждали внаслідок ворожих атак, складаються з перекриття покрівлі, відновлення вентиляційних каналів, водостоків і заміну вікон.

У Харкові відновлюють покрівлі багатоповерхівок, пошкоджених під час обстрілів

У Харкові продовжуються роботи з відновлення житлової інфраструктури, пошкодженої внаслідок бойових дій. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Зокрема, у багатоквартирних будинках, що постраждали під час обстрілів, проводиться капітальний ремонт покрівель.

У Харкові відновлюють покрівлі багатоповерхівок, пошкоджених під час обстрілів

За інформацією Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції, в Індустріальному районі відновлюють дах п’ятиповерхового будинку, розташованого на вулиці Шариковій. Будівельники наразі завершують укладання другого шару руберойдового покриття, монтують нову водостічну систему, ремонтують вентиляційні канали. Крім того, у під'їздах вже замінили вікна у зонах загального користування.

У Харкові відновлюють покрівлі багатоповерхівок, пошкоджених під час обстрілів

У Новобаварському районі на вулиці Плановій розпочато демонтаж старого шиферу та пошкоджених елементів кроквяної системи. У цьому будинку буде облаштовано нову металеву покрівлю загальною площею приблизно 1000 квадратних метрів. Також заплановано встановлення нової водостічної системи та облаштування відмосток навколо будинку.

У Харкові відновлюють покрівлі багатоповерхівок, пошкоджених під час обстрілів

Ремонтні роботи проводяться системно, щоб забезпечити мешканцям комфортні й безпечні умови проживання в умовах воєнного стану.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові відбудовують зруйновану "Іскандером" триповерхівку по вулиці Георгія Тарасенка.

Тэги:  ремонт, благоустрій, харків, агрессия россии
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