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27.06.2025  21:46   

У Харкові відбудовують зруйновану "Іскандером" триповерхівку (фото)

У жовтні 2023-го «Іскандер» знищив частину триповерхівки по вулиці Георгія Тарасенка.

Харків, ремонт
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Від вибуху постраждало 15 людей, 8 госпіталізовані до медичних закладів із них 1 дитина (2022 року), загинула одна дитина (10 років) та жінка 1955 року народження.
 
Зараз ведуться роботи по відновленню будинку:
 
"В даний час ведуться роботи з відновлення покрівлі і плит перекриття. Уже відновили в третьому підʼїзді всі три поверхи і фасадну несучу стіну зі сторони двору. Покрівля вже на даний час на 50%-60% виконана.
 
Потім будемо переходити на другий підʼїзд - відновлення плит перекриття. Будуть відновлені теплові мережі, гаряча та холодна вода в третьому під’їзді, де був масштабний прильот. Також в третьому під’їзді буде повністю відновлено конструктив сходової клітки, буде виконано оздоблення всіх підʼїздів", - розповідає Максим Лимаренко, виконроб будівельної організації.
 
Окрім цього, говорять у Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, у планах - встановити вікна у квартирах та місцях загального користування, відновити балкони, а також змонтувати на них нове огородження.

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Тэги:  харків, будівництво, ремонт
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