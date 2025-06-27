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27.06.2025  21:37   Дмитро Колонєй

Рибні палички в клярі: хрумкий перекус за 15 хвилин

Апетитна страва, яку з радістю їдять і дорослі, і діти.

Как приготовить хрустящие рыбные палочки в кляре: рецепты
 
Як пише РЕДПОСТ, якщо вмочити філе будь-якої білої риби в домашній кляр і обсмажити до рум'яної скоринки, то вийде просте, але дуже смачне, соковите всередині і хрумке зовні блюдо, яким можуть ласувати навіть ті, хто зазвичай поверне ніс від риби.
 

Рибні палички в клярі

 

 

Продукти:

 

  • Рибне філе – 500 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Вода – 100 мл.
  • Борошно – 150 г
  • Сіль, спеції – до смаку
  • Олія для смаження
 
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Пошаговый рецепт приготовления:

 
  1. Нарізати смужками рибне філе, які підходять для паличок.
  2. Приправити філе сіллю та спеціями.
  3. Залишити на 5-10 хвилин.
  4. Збити віночком яйце з водою.
  5. Додати борошно та ще трохи солі та спецій – вийде гладкий кляр.
  6. Змочити кожну паличку в кляр, щоб вона повністю покрита.
  7. Розігріти сковороду з|із| маслом|мастилом| на середньому вогні.
  8. Обсмажити рибні палички з двох боків до золотистої скоринки – приблизно по 3-4 хвилини з кожного боку.
  9. Викласти на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир.
  10. Подавати з соусом, лимоном або овочевим гарніром та насолоджуватися смаком..
Тэги:  рецепт, риба, борошно, яйця, олія
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