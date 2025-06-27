Рибні палички в клярі: хрумкий перекус за 15 хвилин

Апетитна страва, яку з радістю їдять і дорослі, і діти.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати літній напій з яскравим смаком – домашній полуничний морс.
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День коливається між натхненням і лінню, але навіть складні справи можуть вдаватись легко. У коханні варто просто бути поруч — мовчання скаже більше за слова.
Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Харкові до самого вечора. Без опадів.
Починаючи з 2017 року, за рішенням ООН 27 червня відзначається нове свято – День мікро-, малих та середніх підприємств.
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