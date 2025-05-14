14.05.2025 21:34 Дмитро Колонєй
Суші-бургер з доступних інгредієнтів: смачно та просто
Готуємо цікаву інтерпретацію японської кухні.
Суші-бургер з доступних інгредієнтів: смачно та просто
Як пише РЕДПОСТ, навіть із найпростіших продуктів можна створити оригінальну та смачну страву. Суші-бургер не є винятком.
Що варто врахувати
-
Рис має бути трохи липким, щоб булочки тримали форму.
-
Якщо рис недостатньо липкий, додайте ще трохи води під час варення.
-
Замість плавленого сиру можна використовувати тертий твердий сир, змішаний з невеликою кількістю майонезу.
-
Для насиченішого смаку до консервованого тунця можна додати трохи дрібно нарізаної цибулі або зелені.
-
Експериментуйте з іншими доступними начинками, наприклад, вареним яйцем, нарізаним кружечками, або тертою морквою, змішаною з майонезом.
Суші-бургер з тунцем, крабовими паличками, огріком та плавленим сиром
Продукти:
-
2 склянки вареного круглого рису
-
2 столові ложки звичайного столового уксу
-
1 чайна ложка цукру
-
Лист норі.
-
Дрібка солі
-
Консервований тунець у власному соку (розім'ятий виделкою)
-
Крабові палички (нарізані дрібно)
-
Свіжий огірок (нарізаний тонкими кружечками або смужками)
-
Плавлений сир у пластинках (нарізаний)
-
Листя салату
-
Майонез
-
Соєвий соус (для подачі)
-
Кунжутне насіння (за бажанням)
Покроковий рецепт приготування:
-
Розім'яти тунець
-
Нарізати крабові палички
-
Нарізати кружальцями огірок.
-
Порізати шматочками плавлень сиру.
-
У мисці змішати варений рис, столовий уксус, цукор та сіль. Тщательно перемішати.
-
Змочити руки водою.
-
Якщо у вас є спеціальна форма для суші-бургера, змочіть її водою або злегка змастіть олією, щоб рис не прилипав. Якщо форми немає, використовуйте харчову плівку або пергаментний папір для формування "булочок" вручну.
-
Змочити руки водою або розчином рисового оцту, щоб рис не лип до рук.
-
Взяти жменю рису (приблизно розміром з тенісний м'яч) та акуратно сформувати з нього плоске коло завтовшки близько 1–1,5 см.
-
Оберніть рис листом норі, щоб він тримав форму.
-
Якщо ви використовуєте форму, помістіть рис всередину і щільно утрамбуйте його, потім оберніть норі навколо рису.
-
Повторіть процес для створення другої "булочки".
-
Переконайтеся, що обидві частини однакового розміру та форми
-
На нижню рисову "булочку" викласти лист салату.
-
Зверху додати начинку: розім'ятий тунець або нарізані крабові палички, кружечки огірки та кусочки плавленого сиру.
-
Змастити майонез за смаком.
-
Накрити начинку іншою рисовою "булочкою".
-
За бажанням посипати верх кунжутним насінням.
-
Подати суші-бургер відразу, пропонуючи соєвий соус для вмочування.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0