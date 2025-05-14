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14.05.2025  21:34   Дмитро Колонєй

Суші-бургер з доступних інгредієнтів: смачно та просто

Готуємо цікаву інтерпретацію японської кухні.


Суші-бургер з доступних інгредієнтів: смачно та просто
Як пише РЕДПОСТ, навіть із найпростіших продуктів можна створити оригінальну та смачну страву. Суші-бургер не є винятком.
 

Що варто врахувати

 
  • Рис має бути трохи липким, щоб булочки тримали форму.
  • Якщо рис недостатньо липкий, додайте ще трохи води під час варення.
  • Замість плавленого сиру можна використовувати тертий твердий сир, змішаний з невеликою кількістю майонезу.
  • Для насиченішого смаку до консервованого тунця можна додати трохи дрібно нарізаної цибулі або зелені.
  • Експериментуйте з іншими доступними начинками, наприклад, вареним яйцем, нарізаним кружечками, або тертою морквою, змішаною з майонезом.

Суші-бургер з тунцем, крабовими паличками, огріком та плавленим сиром 

 

Продукти:

 

  • 2 склянки вареного круглого рису
  • 2 столові ложки звичайного столового уксу
  • 1 чайна ложка цукру
  • Лист норі.
  • Дрібка солі
  • Консервований тунець у власному соку (розім'ятий виделкою)
  • Крабові палички (нарізані дрібно)
  • Свіжий огірок (нарізаний тонкими кружечками або смужками)
  • Плавлений сир у пластинках (нарізаний)
  • Листя салату
  • Майонез
  • Соєвий соус (для подачі)
  • Кунжутне насіння (за бажанням)
 

Покроковий рецепт приготування:

  1. Розім'яти тунець
  2. Нарізати крабові палички
  3. Нарізати кружальцями огірок.
  4. Порізати шматочками плавлень сиру.
  5. У мисці змішати варений рис, столовий уксус, цукор та сіль. Тщательно перемішати.
  6. Змочити руки водою.
  7. Якщо у вас є спеціальна форма для суші-бургера, змочіть її водою або злегка змастіть олією, щоб рис не прилипав. Якщо форми немає, використовуйте харчову плівку або пергаментний папір для формування "булочок" вручну.
  8. Змочити руки водою або розчином рисового оцту, щоб рис не лип до рук.
  9. Взяти жменю рису (приблизно розміром з тенісний м'яч) та акуратно сформувати з нього плоске коло завтовшки близько 1–1,5 см.
  10. Оберніть рис листом норі, щоб він тримав форму.
  11. Якщо ви використовуєте форму, помістіть рис всередину і щільно утрамбуйте його, потім оберніть норі навколо рису.
  12. Повторіть процес для створення другої "булочки".
  13. Переконайтеся, що обидві частини однакового розміру та форми
  14. На нижню рисову "булочку" викласти лист салату.
  15. Зверху додати начинку: розім'ятий тунець або нарізані крабові палички, кружечки огірки та кусочки плавленого сиру.
  16. Змастити майонез за смаком.
  17. Накрити начинку іншою рисовою "булочкою".
  18. За бажанням посипати верх кунжутним насінням.
  19. Подати суші-бургер відразу, пропонуючи соєвий соус для вмочування.
 
Тэги:  рецепт, суші, огірки, тунець, риба
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