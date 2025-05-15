Прогноз погоди у Харкові на 15 травня

У Харкові очікується похмура погода протягом усього дня. Небо проясниться лише вночі. Опадів синоптики не прогнозують.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
15 травня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень невеликий дощ.
Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 16 – 18° тепла.
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Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.
Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень
Вважається, що саме з 15 травня починається справжнє весняне тепло. У народі кажуть: якщо цього дня день теплий – таким буде й усе літо.
Інші прикмети на 15 травня:
Хороший день, щоб довести до кінця давні справи, хоч і не ідеально. Практичність допоможе уникнути помилок і тримати ситуацію під контролем.
У Харкові очікується похмура погода протягом усього дня. Небо проясниться лише вночі. Опадів синоптики не прогнозують.
Вишивка вважається оберегом від негативу, є символом краси та міцного здоров'я, а також щасливої долі.
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