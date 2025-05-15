15.05.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 15 травня

У Харкові очікується похмура погода протягом усього дня. Небо проясниться лише вночі. Опадів синоптики не прогнозують.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

15 травня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 16 – 18° тепла.

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Народні прикмети

Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.

Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень

Вважається, що саме з 15 травня починається справжнє весняне тепло. У народі кажуть: якщо цього дня день теплий – таким буде й усе літо.

Інші прикмети на 15 травня:

з'явилися сережки на осиці – чекай на добрий врожай вівса;

зацвіла калина – час сіяти ячмінь;

сонце сходить багряним – літо обіцяє бути спекотним і пожежним.