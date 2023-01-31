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31.01.2023  21:53   Дмитро Колонєй

Сирний рулет із сьомгою

Готуємо домашні сирні роли із сьомгою своїми руками з нуля.

Як приготувати сирний рулет із сьомгою
 
Як пише РЕДПОСТ, красиві та досить легкі у приготуванні роли з сьомги та вершкового сиру ідеально підходять для пізнього сніданку чи вечері. Можуть бути закускою для вечірки, Нового року, Різдва, яку можна приготувати заздалегідь.
 

Сирний рулет із сьомгою

 

Продукти:

 
  • сир твердий 200 грам
  • зелень кропу чи петрушки 30 грам
  • слабосолона сьомга або форель 300 грам
 

Покроковий рецепт приготування

 
  1. Сир змішати із зеленню, покласти в невелику каструлю, і поставити на водяну лазню. Нагрівати, поки сир не розплавиться.
  2. Сирну масу викласти на поліетиленову плівку, накрити іншою плівкою і розкотити між плівками тонким пластом.
  3. Потім зняти верхню плівку, розкласти скибочки риби і згорнути за допомогою нижньої плівки рулетом.
  4. Плівку прибрати. Покласти під легкий прес та поставити в холодильник.
  5. Потім нарізати порційними шматочками, викласти на блюді і прикрасити зеленню.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати ніжний яблучний мус без цукру із двох інгредієнтів.

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Тэги:  рецепт, рулет, ролл, риба
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